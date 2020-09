Honden krijgen eigen zwemvijver op Linkeroever

“We zijn altijd op zoek naar plaatsen om nieuwe hondenlosloopzones te maken”, zegt Antwerps schepen voor Dierenwelzijn, Fons Duchateau (N-VA). “We hebben er ondertussen al zo’n zeventigtal gerealiseerd. Ondertussen was de vraag groot naar een vijver waar honden vrij in konden zwemmen. In het buitenland zie je al soortgelijke initiatieven, dus we wilden zeker op die vraag ingaan.”