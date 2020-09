Agressieve geluiden, een alligator op helium en narcistische wenkbrauwen: dit zijn de winnaars van de Ig Nobelprijzen

Akoestiek

Die alligator die helium inademde om met een andere stem te praten? Voor enkele wetenschappers was het geen grap. Ze wilden weten of krokodilachtigen net zoals zoogdieren en vogels hun stem gebruiken om zichzelf te promoten in het paarseizoen. Hoe groter je bent, hoe lager je stem doorgaans is. Krokodilachtigen brullen, maar kunnen ze die klank ook aanpassen? Ze stopten een vrouwelijke alligator in een gesloten tank die ze afwisselend vulden met gewone lucht en met heliox, een mengsel van zuurstof en helium, en lieten haar geluiden van andere alligators horen, waar ze op reageerde. De trillingen van de stembanden bleef hetzelfde, maar de klank veranderde omdat geluid zich sneller verplaatst in een andere luchtsamenstelling. Analyses toonden hogere geluidsfrequenties aan, ze zouden hun stem dus kunnen gebruiken om zich groots voor te doen.

Referentie: “A Chinese Alligator in Heliox: Formant Frequencies in a Crocodilian,” Stephan A. Reber, Takeshi Nishimura, Judith Janisch, Mark Robertson, and W. Tecumseh Fitch, Journal of Experimental Biology, vol. 218, 2015, pp. 2442-2447.

Economie

Een groep economen wilde in kaart brengen of er een verband is tussen inkomensgelijkheid in verschillende landen, en de manier waarop mensen elkaar op de mond kussen. "Kussen is romantisch, maar kan ook een manier zijn om een langetermijnverbintenis in stand te houden. Kussen kan dus variëren naargelang de mate waarin de leefomgeving een impact heeft op het investeren in partnerrelaties", motiveren de wetenschappers. Conclusie: waar de inkomensgelijkheid laag is, kussen mensen elkaar meer op de mond, omdat de ene partner de andere meer nodig heeft om economisch te overleven.



Referentie: “National Income Inequality Predicts Cultural Variation in Mouth to Mouth Kissing,” Christopher D. Watkins, Juan David Leongómez, Jeanne Bovet, Agnieszka Żelaźniewicz, Max Korbmacher, Marco Antônio Corrêa Varella, Ana Maria Fernandez, Danielle Wagstaff, and Samuela Bolgan, Scientific Reports, vol. 9, article no. 6698, 2019.

Entomologie (insectkunde)

Ben je bang voor spinnen? Het overkomt de besten en de meest ervaren onder ons, ook mensen die professioneel naar beestjes kijken. Richard Vetter wilde weten waarom heel wat entomologen, wetenschappers die insecten bestuderen, bang zijn voor spinnen. Je zou denken dat zij door hun liefde voor insecten ook spinnen een warm hart toedragen, maar neen. Het verschil zit hem erin dat spinnen geen insecten zijn, is de conclusie. Ze hebben veel poten, ze zijn harig, en ze bewegen raar. Met andere woorden, acht in plaats van zes poten maken wel degelijk een verschil.



Referentie: “Arachnophobic Entomologists: When Two More Legs Makes a Big Difference,” Richard S. Vetter, American Entomologist, vol. 59, no. 3, 2013, pp. 168-175.