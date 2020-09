In Leuven en Gent kunnen studenten een kot huren voor één dag: "Besparen op onnodige kotkosten" 

Een vraag die vastgoedmakelaar Getaway , gespecialiseerd in studentenkoten, zich ook stelde. "We hebben vorig jaar gezien dat heel wat studentenkoten vanaf maart, het begin van de coronacrisis, leeg stonden", zegt Rudy Vanhoenacker van Getaway. "Ook nu zijn het nog onzekere tijden en is het onduidelijk of de student effectief een volledig jaar in de aula zal doorbrengen. Daarom bieden wij het verhuur van koten op maat aan. Een student kan bij ons aankloppen met zijn specifieke vraag. Want naast onze maandverhuur zijn wij nu ook gestart met de verhuur van koten voor één dag, drie dagen of een week."