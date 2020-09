Interim-presidente Bolivia toch geen kandidaat bij verkiezingen: "Als we ons niet verenigen, komt Morales terug"

Na de bekendmaking van de kiescommissie brak op verschillende plaatsen in het land straatprotest uit, al dan niet gewelddadig. Na drie weken zwichtte Morales voor de druk en nam hij ontslag, nadat het leger hem gevraagd had om een stap opzij te zetten. Morales vluchtte eerst naar Mexico en verblijft nu in Argentinië.



Maanden later concludeerden twee Amerikaanse onderzoeken dat er bij de verkiezingen van 2019 toch niet gefraudeerd zou zijn. Onderzoekers van het MIT in Massachusetts beweerden in maart dat het "heel waarschijnlijk" was dat Morales wel degelijk in de eerste ronde een kloof van 10 procent had geslagen.

Een ander Amerikaans onderzoek stelde in juli dan weer grote vragen bij de manier waarop de OAS de verkiezingsuitslag had onderzocht. Het statistisch bewijs dat de OAS voor de fraude aanbracht, zou gebaseerd zijn geweest op een verkeerde methode.