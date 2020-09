Inwoners van Amerikaanse staat Minnesota kunnen nu al hun president en parlementsleden kiezen

Vanaf morgen kan er ook gestemd worden in Michigan, New Jersey, Vermont, Wyoming en South Dakota. In andere staten is die periode veel korter of kan er niet vervroegd gestemd worden.

In de peilingen staat de Democraat Joe Biden voor op de Republikeinse president Donald Trump, maar dat was in 2016 ook zo voor Hillary Clinton en zij behaalde inderdaad bijna drie miljoen stemmen meer dan Trump. Het is echter het "electoral college" of kiescollege dat beslist wie president wordt.

Naargelang het aantal inwoners krijgt elke deelstaat een aantal electors (kiesmannen of -vrouwen) toegewezen. Wie in die staat de meeste stemmen haalt, krijgt alle electors van die staat achter zich. Enkel in Nebraska en Maine wordt het beperkte aantal kiesmannen verdeeld. Trump haalde het toen omdat hij verrassend won in een aantal sterk Democratische staten in het noorden zoals Michigan, Wisconsin en Pennsylvania.