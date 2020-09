Israël weer in lockdown na slechte coronacijfers: niemand mag zijn huis meer dan 500 meter verlaten

Tijdens de eerste golf lag het aantal vastgestelde besmettingen nooit op meer dan enkele honderden per dag. Sinds deze zomer is dat aantal opgelopen tot meer dan duizend per dag. Vooral de voorbije weken gaat het pijlsnel de hoogte in, met pieken boven de vijfduizend nu.



Het aantal dodelijke slachtoffers valt voorlopig mee. In totaal zijn er zo’n 1.170 mensen omgekomen aan het coronavirus. Israël heeft dan ook een erg jonge bevolking en een goeie gezondheidszorg. Toch loopt het aantal doden ook op, met op dit ogenblik gemiddeld zo’n 13 doden per dag.