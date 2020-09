"In theorie kan alles nog, maar de fuik waar CD&V in is gezwommen, sluit zich stilaan"

De preformatienota lekte gisteren uit in enkele kranten, en ook politiek journalist Ivan De Vadder heeft het document gelezen. "Er staat veel in, maar er zitten dan ook 7 partijen rond de tafel die allemaal een trofee nodig hebben. Heel wat zaken zijn nog niet "uitonderhandeld". Met dit werkdocument kan je nog uiteenlopende kanten op. Iedereen kan op basis hiervan nog samen door één deur."

"Bijvoorbeeld over de kernuitstap staat er letterlijk in dat "de afhankelijkheid van ons land aan kernenergie in de komende legislatuur verder wordt afgebouwd": daar kan je nog allerlei zaken mee doen. De vraag is of deze formulering bewust vaag blijft, of dat er rond deze kwestie gewoon nog niets is afgeklopt."

"Over ethische kwesties en de staatshervorming dan, de mogelijke CD&V-trofeeën, staat er dat "homogene bevoegdheidspakketten" het doel zijn. Wat versnipperd is, weer bij elkaar brengen dus. Maar of dat op het federale of regionale niveau moet: dat staat er niet bij. Ook daar kan de toekomstige regering nog in 2 richtingen kijken."