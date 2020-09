Kleine steden in Zuid-West-Vlaanderen willen ook autodelen

Bij autodelen gebruiken meerdere gezinnen één auto. Dat is milieuvriendelijker en vaak een stuk goedkoper. Leiedal en Autodelen.net willen het introduceren in kleinere steden en gemeenten als Harelbeke, Kuurne, Deerlijk en Menen. Daar gaan ze een groepsaankoop organiseren voor deelauto's. Daarnaast loopt er ook een communicatiecampagne.

Aurélie Van Obbergen van Leiedal. "We willen natuurlijk zoveel mogelijk mensen de kans geven om autodelen te ontdekken. We zien dat het een verhaal is van de grotere steden en willen dan ook explicitiet naar de kleinere gemeenten de kans bieden om die deelmobiliteit te ontdekken. We dromen van een mooie spreiding over de regio."

Zes steden en gemeenten uit Zuid-West-Vlaanderen kopen alvast samen een vijftiental deelauto's. De meeste daarvan zijn voor Harelbeke, een deel ervan is elektrisch.