Silke is slechthorend in tijden van mondmaskers: "Mijn leven is veranderd en mensen snappen het niet"

Silke is slechthorend, wat betekent dat ze niet alle geluiden even goed binnen krijgt en dus vooral vervormde klanken hoort. Liplezen is voor haar de manier om in contact te blijven met mensen. Maar sinds de coronacrisis is er het mondmasker, en dat belemmert haar enorm. "Mijn leven is veranderd, ik voel mij letterlijk en figuurlijk de mond gesnoerd", vertelt ze aan Linde. "Het is een ethisch dilemma: wat heeft prioriteit, mijn beperking of de kans dat ik of iemand anders ziek wordt? Dat is echt verschrikkelijk."