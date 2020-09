Liveblog - Gemiddeld aantal besmettingen fors gestegen,  afgelopen maandag 1.625 positieve testen

De opnames voor de film "The Batman" in het Verenigd Koninkrijk zijn gisteren hervat. Ze lagen twee weken stil nadat een medewerker op de set positief getest had op het coronavirus. Hoofdrolspeler Robert Pattinson zou degene zijn die positief getest had, maar filmmaatschappij Warner Bros. heeft dat nooit bevestigd of ontkend.

Warner Bros. heeft nu een korte mededeling verspreid: "Na een oponthoud vanwege quarantainemaatregelen na een coronabesmettin, zijn de opnames voor "The Batman" nu hervat", luidt het.



De opnames waren pas drie dagen voor de quarantaine weer gestart. Ze hadden eerder al een half jaar stilgelegen door het coronavirus. "The Batman" zou in oktober 2021 in première moeten gaan.