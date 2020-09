Limburgse topsporters tonen dat sportwereld nog leeft, ondanks corona

Om de sportwereld in de schijnwerpers te zetten, maakten het mediabedrijf Be Λ Legend en Limburgse topsporters een promovideo. Verschillende clubs en sporters hadden het moeilijk door de coronacrisis. Maar Limburg behoort tot de Belgische top en dat maken ze duidelijk in de video, waarin topsporters uit verschillende disciplines opduiken. Be Λ Legend verzamelde enkele topclubs en -sporters, waaronder tennissers Joran Vliegen en Sander Gillé, maar ook spelers van onder andere KRC Genk, STVV en volleybalclub VC Greenyard Maaseik.