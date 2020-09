Cybercriminelen stelen in Knokke-Heist meer dan half miljoen euro op 1 week

De oplichters benaderen hun slachtoffers via de sociale media, zoals WhatsApp of Messenger, maar ook via klassieke sms'jes. Volgens de politie zijn het niet alleen oudere mensen die in de val lopen, ook jongere mensen worden opgelicht. Isolde van Eenooghe van de politie: “We hebben onder meer een aangifte gehad van ouders die op WhatsApp een bericht kregen van één van hun kinderen. Die lieten weten dat ze een nieuw gsm-nummer hadden omdat hun oude telefoon kapot was en vroegen meteen ook centen omdat ze, zogezegd, dringend een factuur moesten betalen. Toen die ouders hun kind belden op het nieuwe nummer bleek de lijn erg slecht. Nietsvermoedend maakte ze dan toch maar de gevraagde som over, aan die oplichters dus." Uiteindelijk maakten de cybercriminelen zo minstens 565.000 euro buit.

Werd je zelf het slachtoffer van oplichting? Doe aangifte bij het Meldpunt van FOD Economie.