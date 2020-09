Merelbeke opent COVID-triagepost na stijging aantal besmettingen

Merelbeke heeft in versneld tempo een triagepost ingericht in een ongebruikte vleugel van het oude rusthuis in de Kloosterstraat. Daar zullen vanaf maandag verpleegkundigen instaan voor het afnemen van tests van mensen zonder symptomen.

“Het water staat de Merelbeekse huisartsen aan de lippen”, zegt burgemeester Filip Thienpont (CD&V). “Door de stijging van het aantal besmettingen komt daar ook nog eens contact tracing en begeleiding bij. Daarom hebben we sneller dan voorzien deze post ingericht.”