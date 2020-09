Mobiele pop-upparkjes moeten centrum van Hasselt groener en aangenamer maken

In Hasselt zijn zes mobiele pop-upparkjes geplaatst op de Havermarkt. In totaal zullen er binnenkort 21 te vinden zijn in het centrum van de stad. Eerder werden ook al parkjes geplaatst op de Vismarkt en aan de Sint-Hubertuskerk in Runkst. De afgelopen weken volgden de resterende locaties. "Met onze pop-upparkjes willen we de omgeving een groener karakter geven", zegt schepen Joost Venken (Groen). "Elke container moet ook uitgroeien tot een "thuis" voor bijvoorbeeld vlinders en vogels." De parkjes blijven minstens een jaar op dezelfde plaats staan. Dan mogen buurtbewoners beslissen of ze permanent meer groen willen in hun buurt. De parkjes verhuizen dan naar andere locaties in de stad.