Nederland verscherpt coronamaatregelen in zes westelijke regio's

"Het virus is met een comeback bezig", zegt Mark Rutte. "De feiten zijn zorgelijk." De toestand is zorgelijk in zes zogenoemde veiligheidsregio's in het westen van het land: Amsterdam-Amstelland (met de hoofdstad Amsterdam), Rotterdam-Rijnmond (met de havenstad Rotterdam en het eiland Goeree-Overflakkee), Haaglanden (met onder meer Den Haag en Delft), Utrecht, Kennemerland (met onder meer Haarlem) en Hollands Midden (Leiden).