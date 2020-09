Nieuw in Leuven: Babybabbels voor kersverse ouders

Op 26 september organiseert Huis van het Kind Leuven een eerste babybabbel in de tuin van M Leuven. Het evenement, dat op een coronaveilige manier wordt georganiseerd, moet kersverse gezinnen samenbrengen. "Het is de bedoeling dat we jonge gezinnen samenbrengen zodat ze bijvoorbeeld waardevolle ervaringen kunnen uitwisselen", vertelt Leuvens schepen van Welzijn, Bieke Verlinden (SP.A). "Voor de mama's en de papa's is het een fijne manier om andere ouders te leren kennen en tips en verhalen met elkaar te delen. En dat zal snel gebeuren, aangezien alle aanwezigen een gezamenlijke ijsbreker hebben, namelijk hun kindjes", lacht de schepen.