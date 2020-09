Novemberfoor in Lier mag toch doorgaan: "Een gestripte editie, maar de kermismagie zal groter zijn dan ooit"

Tot 1 september mochten er volgens de toenmalige coronaregels maximaal 400 mensen per kermis aanwezig zijn. "Maar wij hebben een kermis met meer dan 60 kramen. Dat zou totaal onrendabel zijn", klinkt het. Nu mogen er 400 mensen per plein aanwezig zijn, een versoepeling die Lier met open armen ontvangt. "Onze kermis verspreidt zich al jarenlang over 4 pleinen. Dat betekent dat we in totaal 1.600 mensen kunnen ontvangen. Voor onze foorkramers is dat een veel betere optie", aldus Verwaest.