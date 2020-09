Voorlopig geen orang-oetans in Planckendael: "Minder inkomsten door corona, dus apen kunnen niet komen"

Begin januari kondigde Zoo-Planckendael trots de komst aan van twee orang-oetans. Het dierenpark wilde zijn grote serre ombouwen tot een nieuw verblijf voor de Aziatische mensapen. Acht maanden en een coronacrisis later gaat dat plan niet meer door schrijft Gazet van Antwerpen.

"Dat klopt. De orang-oetans komen voorlopig niet naar Planckendael en dat is heel jammer", zegt Ilse Segers van Planckendael in "Start Je Dag". "De reden ligt bij de coronacrisis. 2020 is een gitzwart jaar voor ons met veel minder inkomsten. We zijn een vzw en moeten naar onze portemonneee kijken. Dierenwelzijn komt op de eerste plaats en de verbouwing van de serre gaat voorlopig in de koelkast. We hopen op uitstel van de komst van de orang-oetans en geen afstel", zegt Segers.