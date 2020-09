Organisatie Reveil wil verhaal achter elke grafsteen vinden

Reveil wil het verhaal achter elke grafsteen in Vlaanderen bewaren in hun verhalenbank. “Wij willen een begraafplaats niet zien als een koude plek. We willen dat leven geven door elk verhaal achter elke grafsteen te vinden”, zegt bezieler Pieter Deknudt.

Reveil organiseert elk jaar op 1 november evenementen op begraafplaatsen. Deknudt is ervan overtuigd dat die dit jaar coronaveilig kunnen doorgaan.

Een anekdote over een dierbare kan je doorsturen via de website van Reveil.