Ex-lid Celeval: "Geruzie is gevolg van politieke beslissing en gebrek aan overheidsmanagement"

Marc Buelens zat in de eerste versie van Celeval, maar niet in de cel in haar nieuwe samenstelling. "Het nieuwe Celeval is een overlegorgaan geworden, en is geen adviesorgaan van experten meer. Dat zijn mensen die mee praten, en dat is niet hetzelfde als mee denken."

Dat mee denken is volgens hem een moeizaam proces. "Dat moet door kennismanagers worden aangestuurd", vindt Buelens. "Dat moet in een systeem worden gebracht, en dan kan iedereen mee denken." Nu zeggen verstandige mensen volgens hem te veel hun gedacht over de cijfers, zonder echt mee te denken. "Dit is geen groep die gemaakt is om daar heel rustig en beheerst over te denken."

Het gevolg? "Dan verschuift het naar vetes - daar verwachttte ik mij aan - en allerlei scheldpartijen die academici onwaardig zijn."