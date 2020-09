Ouderen, de "wijze pubers"

In eerste instantie nemen wij een assertieve houding aan. Er zijn te veel misbruiken aan de gang. Er gaat geen week voorbij of er komt zulk misbruik in de media. Aan die misbruiken moet dringend een halt toegeroepen worden. Daarom eisen wij een Ouderenrechtencommissariaat. Zulk Ouderenrechtencommissariaat heeft een opdracht die complementair is aan de taken die de Vlaamse Ouderenraad en andere instanties opnemen. De taken moeten goed uit elkaar gehouden worden. Het Ouderenrechtencommissariaat moet tot burgerlijke partijstellingen kunnen overgaan. Hoe wil je anders iets betekenen? Je bent oud, en een rechtszaak beginnen heeft dus weinig zin voor jezelf zowel als voor je familie. Want tegen dat ze voorkomt, ben je overleden.