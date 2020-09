Sammy Mahdi (CD&V): "Als anderen vinden dat abortuswet versoepeld moet worden, vorm dan een regering zonder ons"

De “Vivaldi”-partijen moeten ook een compromis vinden over het hete hangijzer dat migratie heet. Het succes van Vlaams Belang en ook deels N-VA heeft duidelijk gemaakt dat een groot deel van de kiezer op dat vlak een strenger beleid willen.

Wat denkt Madhi daarover, zelf een zoon van een Vlaamse moeder en een Irakese vader die in de jaren ‘70 uit Irak is gevlucht? In de onderhandelingsteksten die via de krant De Standaard gelekt zijn, staat nu dat er meer moet worden ingezet worden op vrijwillige terugkeer. Halen we het daarmee? Mahdi erkent dat dit niet zal volstaan.

“Naast vrijwillige terugkeer zullen we ook meer moeten doen op het vlak van gedwongen terugkeer. Maar ook dat maakt deel uit van de onderhandelingen”, zegt Mahdi, die verder weinig kan of wil zeggen over de teksten die op de onderhandelingstafel liggen.

