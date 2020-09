Scouts Wilsele-Putkapel zuiveren zelf hun afvalwater

Leuven heeft vandaag 5 verenigingen of projecten uitgeroepen tot "duurzame helden". De Leuvenaars konden zelf mensen of organisaties nomineren. In de categorie 'Planeet' wonnen de Damiaanscouts van Wilsele Putkapel.

Op hun terrein zuiveren ze zelf hun afvalwater. De scoutslokalen liggen op een plek zonder rioleringsaansluiting, waardoor het afvalwater vroeger de beek inliep. Nu doe we het zelf, met de steun van de stad, want zo'n apparaat is duur, zegt Erik Van Criekinge: "het was ingrijpend want we zijn toch met veel leden en veel andere scoutsgroepen komen hier op weekend. Het is voor het drinkwater, voor de rest gebruiken we veel regenwater. De installatie is gezet met subsidie van de stad, want dat is duur. Een deel gebeurt ondergronds met verluchting, een deel kan je zien en volgen, daar gebeurt de zuivering door vezels van bruinkool."

Andere "Duurzame Helden" zijn ondermeer de energiesnoeiers en de buddywerking voor nieuwkomers in Leuven.