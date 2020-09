Veel meer straatvrijwilligers in Antwerpen door corona: "Leuk en nuttig tijdverdrijf" 

In de stad Antwerpen is het aantal straatvrijwilligers op een jaar tijd met maar liefst 19% toegenomen. Door de coronacrisis brachten meer mensen tijd door in hun wijk en dat heeft veel buurtbewoners de stap doen zetten om hun buurt proper te maken. Ook vrijwilligster Stefanie Dominguez (35) uit Deurne schreef zich samen in met haar gezin. "Het is enorm toegankelijk en je kan het doen wanneer je wil", vertelt ze bij Radio 2 Antwerpen.