Stad Deinze wil twee gezinnen opvangen die in vluchtelingenkamp op Grieks eiland Lesbos zitten

Het voorstel moet nog definitief goedgekeurd worden op de gemeenteraad, maar Deinze is alvast voorstander om twee gezinnen op te vangen die in een vluchtelingenkamp verblijven op het eiland Lesbos in Griekenland. "Wij hebben de traditie om asielzoekers op te vangen in onze stad", zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). "In Astene en in Nevele hadden we al opvangcentra, nu zijn we ook bereid om mee het verschil te maken."