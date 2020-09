Stan Van Samang reageert voor het eerst (en het laatst) op gelekte naaktbeelden: "Hopelijk mijn grootste fout ooit"

Van de Veire belde Van Samang in zijn ochtendshow omdat de zanger een nieuwe single uitbrengt: "Don't close your eyes", naar eigen zeggen "een lied over de pure liefde tussen vader en kind". Op de veelbetekenende eerste vraag van Van de Veire "hoe is het met u?" geeft Van Samang een uitgebreid antwoord.

"Het is een makkelijke vraag, met niet zo'n evident antwoord tegenwoordig: ça va ofzo. Weet je wat Peter, ik ga er nog 1 keer iets over zeggen, en dan is het gedaan", zo steekt hij van wal, voor hij het voor de eerste keer zelf heeft over de gelekte naaktbeelden.