Stijgt het aantal chronisch vermoeide mensen door corona?

Ik ben helaas één van hen. 21 jaar geleden toen ik 14 was kreeg ik een bacteriële longontsteking. Ik herstelde hier slechts gedeeltelijk van. Een paar maanden later kreeg ik griep. Dat was het definitieve einde van mijn gezonde leven met al mijn dromen en plannen en het begin van een bestaan wat vooral gaat om overleven met ernstige beperkingen en ziekenhuisbezoeken.



De ziekte wordt in de wetenschappelijke literatuur beschreven onder de naam Myalgische Encefalomyelitis of chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS). De laatste naam is omstreden, omdat de ziekte veel meer inhoudt dan slechts vermoeidheid. Patiënten zijn ernstig beperkt in hun functioneren en voelen zich alsof ze een zware griep hebben die nooit overgaat.

Een typerend kenmerk van de ziekte is een verergering van symptomen na inspanning, wat kan inhouden dat zelfs kleine activiteiten, zoals persoonlijke verzorging, al leiden tot verslechtering. De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in de VS hebben aangegeven dat ME/CVS patiënten evenveel beperkingen in hun functioneren ondervinden als mensen met multiple sclerosis, hartfalen of een chronische nierziekte. 25% van de ME/CVS patiënten kan zijn huis niet verlaten of is zelfs bedlegerig.