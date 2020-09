Thuiswerken is de voorbije maanden populairder geworden, 9 op 10 bedrijven biedt het aan

SDWorx heeft over dat thuiswerk een bevraging gedaan bij Vlaamse bedrijven. Uit die bevraging zijn enkele opvallende conclusies en cijfers over telewerk gekomen.

Veel meer bedrijven bieden thuiswerk aan

Voor de coronacrisis bood 57 procent van de Vlaamse bedrijven de mogelijkheid aan om te telewerken. Intussen is dat aantal gestegen naar 88 procent. En meer dan 96 procent van die bedrijven vindt dat het telewerken goed of zelfs beter dan verwacht loopt.

Sigrid Dereymaeker, thuiswerkexpert bij SDWorx: "Telewerk was voor corona nog niet zo goed ingeburgerd. Er waren zeker al heel wat werkgevers volop bezig met thuiswerk, maar er is ook een hele grote groep die noodgedwongen op de kar is moeten springen tijdens die lockdown in maart. Het was vaak of thuiswerken, of niet werken."

"Het zijn vooral die werkgevers die nu beseffen dat het eigenlijk best vlot kan lopen. En ze gaan ook in de toekomst blijven inzetten op thuiswerk. Misschien niet meer voltijds maar twee of drie dagen in de week. Andere werkgevers kiezen resoluut voor een nieuwe manier van werken waarbij het thuiswerken de norm wordt en de werknemer slechts uitzonderlijk op kantoor wordt verwacht."

Moet werkgever laptop voorzien?

81 procent van de Vlaamse werkgevers biedt een computer of laptop aan om te kunnen telewerken, blijkt uit de bevraging van SDWorx. Maar dat is niet verplicht. "De wetgeving geeft de werkgever een keuze: ofwel stelt hij het nodige materiaal ter beschikking, ofwel worden er afspraken gemaakt rond de vergoeding van de kosten. Welk materiaal men moet ter beschikking stellen is verder te bepalen en overeen te komen. 81 procent is heel veel. Maar ergens verbaast dit mij ook niet want op het vlak van cybersecurity is het belangrijk dat die computers goed beveiligd zijn."

"In het begin was dat natuurlijk een hele uitdaging. Organisatorisch is het heel snel moeten gaan. Velen beschikten nog niet over een laptop, maar moesten wel online kunnen vergaderen. Ik kan mij voorstellen dat ze op veel IT-afdelingen veel overuren hebben moeten kloppen. Maar nu zes maanden na de lockdown zijn de meeste kinderziektes eruit."

Volgende dinsdag is het nationale thuiswerkdag en in dat kader deed VIAS Institute een bevraging bij werknemers. Uit die resultaten blijkt dat 27 procent van de telewerkers zegt thuis niet over een goede telewerkplek te beschikken.

Sigrid Dereymaeker van SDWorx: "Het is heel belangrijk om een plek te hebben waar je rustig en ongestoord kan werken, maar dat is een uitdaging voor heel wat mensen. Zeker als je kinderen daar dan ook nog rondlopen. Maar we zien wel dat er enige tolerantie is. Collega’s kijken niet meer vreemd op als er een kat of hond voorbij de camera loopt tijdens een videocall, maar ook hier kunnen op ondernemingsvlak uiteraard afspraken over gemaakt worden."

Geen goede bureaustoel

Nog uit de bevraging van Vias blijkt dat 39 procent van de telewerkers zegt thuis niet over een eigen bureaustoel te beschikken. Moet de werkgever dat niet voorzien?

Sigrid Dereymaeker: "Ergonomie is uiteraard heel belangrijk, maar dat betekent nog niet dat er voor iedereen een aangepaste bureaustoel moet zijn. Een bureaustoel is ook iets heel persoonlijk. De ene kan perfect een volledige dag op een keukenstoel zitten, waar dat absoluut niet lukt voor een andere. Je kan niet verwachten van werkgevers dat er voor iedereen een gepersonaliseerde stoel wordt voorzien. Dit is ook niet het geval als je op kantoor zit. Soms zorgen werkgevers wel voor een tegemoetkoming, ze zijn daar soms creatief in."