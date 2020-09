Tiktok vanaf zondag niet meer te downloaden in VS

Opvallend: president Trump had het bij zijn initiële ultimatum nog over een gedwongen verkoop van ByteDances Amerikaanse activiteiten. Toen leek het Amerikaanse technologiebedrijf Microsoft nog in pole position te liggen. Maar toen maandag bleek dat Oracle als winnaar uit de bus kwam, en niet Microsoft, beschreef Oracle de deal niet als een overname. Het noemde zichzelf de nieuwe "vertrouwde technologieleverancier van TikTok". Hoe die samenwerking tussen TikTok (of ByteDance) en Oracle er in de praktijk uit zal zien, is vooralsnog niet duidelijk.