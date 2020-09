12-jarige jongen uit Mortsel vermist

Ilias woont in Mortsel en is daar gisteren rond 8 uur vertrokken naar zijn school in Edegem. Maar daar is hij nooit aangekomen. Hij werd voor het laatst opgemerkt in Wilrijk, niet zo ver van zijn huis. Sindsdien ontbreken alle sporen. De politie is nu op zoek naar getuigen. “Op dit ogenblik hebben we geen enkel element dat wijst op een mogelijk misdrijf. We gaan er nog altijd van uit dat we Ilias gaan vinden in goede gezondheid”, zegt Johan Wonnink van de politie.