Tweede naaktstrand op komst aan onze kust: "Wellicht volgende zomer in Lombardsijde"

Voor Meulemans is het geselecteerde stuk strand in Lombardsijde een perfecte keuze. “Het is een stuk zonder dijk en er staan geen appartementen. Het grenst ook niet aan een natuurgebied. Mensen die langs de kustlijn aan het wandelen zijn, kunnen er niet zomaar terechtkomen, want het strand loopt er niet door. In Nieuwpoort wordt het in 2 gesneden door het water.”

Vlakbij ligt er wel een waardevol duinengebied. “Duinengebied dat natuurgebied is, is niet toegankelijk. Ook niet voor ons. Geloof me: wij zijn geïnteresseerd in het strand, niet in de duinen. Voor mij mag er een nultolerantie zijn.”

Meulemans is ervan overtuigd dat het de gemeente Middelkerke op de kaart kan zetten. “Zo iets trekt volk aan. Naturisten spenderen ook geld. Het is een stuk strand dat nu nauwelijks wordt gebruikt.”