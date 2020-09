Universiteit Hasselt doet mee met groot wetenschappelijk onderzoek naar radioactieve straling in natuurlijke materialen 

UHasselt gaat mee de gezondheidsgevaren van radioactieve materialen van natuurlijke oorsprong onderzoeken. Aan het onderzoek nemen 56 partners uit 26 landen deel.

“Sinds het ontstaan ​​van de aarde is die lage radioactieve straling in onze omgeving aanwezig", zegt professor Wouter Schroevers. "Ze zitten in alle materialen in de ondergrond. Door industriële processen komen ze bijvoorbeeld ook in bouwmaterialen terecht. Op die manier kunnen mensen daar wereldwijd aan blootgesteld worden. Aan de andere kant is er ook nog het radioactief edelgas, radon, dat spontaan kan vrijkomen uit de ondergrond en zich kan ophopen in huizen of slecht verluchte ruimtes”, zegt Schroevers. "We zullen niet alleen onderzoeken wat de effecten zijn van die straling maar ook hoe mensen zich daartegen kunnen beschermen."