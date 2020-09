Eerste hulp bij hoesten en loopneus: Een gewone verkoudheid of toch COVID-19?

"De meeste verkoudheden gaan gepaard met twee van de symptomen", legt dokter Roel Van Giel van Domus Medica uit aan VRT NWS. Mensen met lichte verkoudheidsklachten belanden daardoor nu dus sneller bij de dokter, omdat ze zich moeten laten testen op het coronavirus.

Volgens huisartsenvereniging Domus Medica is dat voor het najaar niet langer haalbaar. "In de praktijk moeten we dus de meeste van die patiënten testen. Dit hoge aantal testen kunnen we niet volhouden naar het najaar toe, want het aantal mensen met verkoudheidsklachten zal de komende weken nog verveelvoudigen."

Bekijk hieronder de reportage uit "Het journaal":