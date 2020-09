VN-rapporteur over Wit-Rusland: "Laat geen nieuw IJzeren Gordijn neerdalen"

"Laat geen nieuw IJzeren Gordijn neerdalen over het Europese continent", was de opvallende waarschuwing van Anaïs Marin, de speciale gezant van de Verenigde Naties voor de mensenrechten in Wit-Rusland. Voor de Mensenrechtenraad van de VN in Genève maakte Marin in een videoconferentie melding van een "catastrofale situatie in Wit-Rusland".