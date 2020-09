West-Vlaming wint ludieke Nobelprijs voor onderzoek over mensen die zich storen aan "irritante" (eet)geluiden

Denys is geboren in Wevelgem, opgegroeid in Kortrijk en komt nog vaak naar Oostende om uit te waaien. Nu woont hij vlakbij Amsterdam, waar hij als hoogleraar psychiatrie werkt. De prijs verrast hem volledig. “Ik had dit helemaal niet verwacht. Ik lag in mijn bed toen we tot winnaar werden uitgeroepen. We zijn gekozen uit honderdduizenden artikels. De prijs is ludiek, maar dit is een ernstig onderzoek over een ernstige psychische stoornis. Maar ik zie er wel de humor van in. We hebben de prijs aangenomen, omdat we dit graag onder de aandacht willen brengen.”