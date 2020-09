WHO laat expert niet spreken in Kamercommissie corona

Op de agenda van de Covid-commissie stond vrijdag een hoorzitting georganiseerd met Hans Kluge, de regionaal directeur van de WHO, en Lieven De Raedt, het diensthoofd internationale betrekkingen van de FOD Volksgezondheid. De commissieleden keken vooral uit naar de aanwezigheid van de WHO, om vragen te beantwoorden over de aanpak van de strijd tegen het coronavirus.

Dat was echter buiten de waard gerekend. Amper een uur voor aanvang werden de commissieleden ingelicht dat Kluge zijn kat zou sturen. De WHO stelt voor dat de commissieleden hun vragen zouden bezorgen aan de organisatie. Mogelijk kan Kluge later naar het parlement afzakken.

Op alle fracties heerst ongenoegen over de manier van werken. Hier en daar werd (opnieuw) geopperd de bijzondere commissie om te vormen tot een onderzoekscommissie, die ruimere bevoegdheden heeft. Het is echter niet duidelijk of die in staat is de multilaterale organisatie effectief naar de commissie te sommeren.

Voorzitter De Caluwé, die de afwezigheid van de WHO eveneens betreurt, beloofde de teleurstelling door te geven aan de WHO en alsnog aan te dringen op haar komst naar de commissie.