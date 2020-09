Voetganger overleden bij verkeersongeval in Brecht

Vrijdagavond is in het centrum van Brecht, in de buurt van de kerk, een voetganger aangereden door een auto. Een ziekenwagen en de MUG kwamen ter plaatse, er is geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar voor de man kwam alle hulp te laat. Hij is ter plaatse overleden.

De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. De straat was enkele uren afgesloten in beide richtingen.