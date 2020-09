Amerikaanse Hooggerechtshofrechter Ruth Bader Ginsburg (87) overleden

Ruth Bader Ginsburg leed al een tijd aan pancreaskanker, ze is overleden aan de complicaties van haar ziekte. In juli was ze al enkele keren opgenomen in het ziekenhuis. De voorbije twee decennia was Bader Ginsburg maar liefst vier keer de strijd aangegaan met kanker. Ondanks haar zwakke gezondheid dacht ze er niet aan met pensioen te gaan.

Ze was al sinds 1993 aan de slag als rechter in het Amerikaanse Hooggerechtshof, een functie voor het leven. Ze dankte haar benoeming aan toenmalig Democratisch president Bill Clinton. Na rechter Sandra Day O'Connor was zij er de tweede vrouwelijke rechter ooit.

Ruth Bader Ginsburg of RBG stond bekend om haar liberale en progressieve standpunten en ideeën. Sinds de jaren 70 ging ze voorop in de strijd voor vrouwelijke emancipatie. Haar aanhangers vrezen dat president Donald Trump nu een derde rechter kan aanstellen voor het Hof. Daarmee zou er zonder twijfel een einde komen aan het wankele evenwicht tussen progressieven en conservatieven binnen de rechtbank.

In 2018 kwam een waanzinnig populaire documentaire uit over haar leven en werk.