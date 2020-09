Franstalige solidariteitsactie Télévie levert 10,5 miljoen euro op

Télévie had in april moeten plaatsvinden, maar wegens de coronacrisis was het slotevent verzet naar zaterdagavond, het vond plaats zonder publiek. Artiesten als Adamo en Loïc Nottet gaven acte de présence om het goede doel te steunen.

Télévie zamelt fondsen in voor het onderzoek naar kanker en leukemie. Dit jaar was er in de uitzending ook aandacht voor Covid-19. Vorig jaar bracht de solidariteitsactie 13,1 miljoen euro op.