Het gaat beter met de vergiftigde Russische opposant Navalny, hij verspreidt foto waarin hij een trap afdaalt

Duitse artsen en wetenschappers zeggen over bewijzen te beschikken dat Navalny vergiftigd is met het Russische zenuwgif novitsjok. Dat dateert nog uit de Koude Oorlog en werd enkele jaren geleden ook gebruikt bij de gifaanval tegen de overgelopen Russische spion Sergej Skripal en diens dochter Julia in de Engelse stad Salisbury. Beiden herstelden, maar een Britse vrouw is overleden. Volgens de Britse overheid was die aanslag het werk van twee Russische geheime agenten van de militaire inlichtingendienst GRU.

Rusland ontkent dat en doet dat ook nu. Volgens Moskou is er geen bewijs dat Navalny vergiftigd is.