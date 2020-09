"Mister Pinkpop" Jan Smeets (75) stopt als festivaldirecteur, na coronabesmetting en gezondheidsproblemen

Smeets stampte Pinkpop in 1970 uit de grond als prille twiniger, toen nog in Geleen. Het Nederlandse festival is nu het langste nog bestaande openluchtfestival ter wereld en heeft zijn plek gevonden op het terrein Megaland in Landgraaf, vlak bij de Belgische grens. Ter vergelijking: Herman Schueremans (66) organiseerde pas in 1975 een eerste festival in Werchter, wat later zou uitgroeien tot het vierdaagse Rock Werchter. Beide festivals zijn belangrijke afspraken in de festivalkalender, en hebben vaak gelijkaardige affiches.

Pinkpop is begonnen als een eendagsfestival op tweede Pinksterdag en uitgegroeid tot een driedaags festival met verschillende podia en tienduizenden bezoekers. Daarvoor kreeg Smeets bij het 30-jarige jubileum van het festival de koninklijke onderscheiding van "Ridder in de Orde van Oranja-Nassau". In 2019 werd hij bevorderd tot "Officier in de Orde van Oranje-Nassau". (zie bovenstaande foto)

De timing van het festival hangt niet meer vast aan het Pinksterweekend: Pinkpop wordt georganiseerd in de loop naar de maand juni. Smeets is naast directeur van Buro Pinkpop en organisator van het festival ook een van de presentatoren van de acts op Pinkpop. Hij zet nu om gezondheidsredenen een stap opzij, maar Smeets zal zich naar eigen zeggen "blijven bemoeien".