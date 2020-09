Liveblog: Nu gemiddeld meer dan 1.000 besmettingen per dag in ons land

Woensdag is er een nieuwe Veiligheidsraad over de aanpak van de coronapandemie in ons land. De besmettingen in ons land stijgen, dus de kans is klein dat er versoepelingen zitten aan te komen. "De opdracht is: hoe vinden we een veilige manier van verder leven naar de winter toe, waarbij je vermijdt dat mensen in een sociaal isolement komen te zitten. Geen volledige vrijheid, maar wel leefbaarheid", zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) in een gesprek met Michaël Van Droogenbroeck in "De ochtend".

De bubbel van vijf ligt op tafel. "Dat zijn die mensen waarmee je wel nauw contact hebt, die je bij wijze van spreken eens tegen je frak trekt. Maar dan heb je al die andere contacten waarbij je wel alle maatregelen strikt moet blijven toepassen. Er zijn mensen die dat te beperkt vinden, gezinnen die zeggen dat dat niet haalbaar is. Dus we gaan zien wat we daaraan kunnen doen. Er liggen dus scenario's op de tafel om te zien wat we daaraan kunnen doen, hoe je daar toch een versoepeling kunt doen."