Minister Zuhal Demir maakt Bonapartedok schoon op World Cleanup Day: "Sensibilisering is belangrijk"

Het is een plaag die hardnekkig standhoudt: mensen die afval achteloos weggooien. Onder de noemer World Cleanup Day rapen duizenden vrijwilligers vandaag wereldwijd de troep op die mensen in de buurt van water achtergelaten hebben: op oevers, stranden, en in en langs waterlopen. In Antwerpen staken zo'n 400 vrijwilligers de handen uit de mouwen. Onder hen was Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Zij stapte aan boord van een kajak voor een grote schoonmaak van het Bonapartedok.