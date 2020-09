Plasticzuiger verzamelt piepkleine stukjes plastic in Antwerpse haven

De machine is nu klaar en zal vanaf vandaag, de World Cleanup Day, aan de slag in Galgeschoor. Door historische vervuiling van steden en gemeenten langs de Schelde en door plastic pellets van bedrijven in de haven, heeft plastic afval zich daar opgehoopt. Tot half oktober zal hij de oevers van het Galgeschoor helemaal schoonmaken.

"Onze innovatieve Nul-O-Plastic zal voor het eerst ook alle kleine plastic deeltjes uit dit natuurgebied kunnen verwijderen", zegt An Smet van Envisan aan persagentschap Belga. "We kijken ernaar uit om het ook in andere gebieden binnen de haven in te zetten."

Bekijk het toestel hieronder in actie: