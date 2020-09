Politie pakt honderden betogers, meestal vrouwen, op in de Wit-Russische hoofdstad Minsk

De agenten omsingelden kleine groepjes vrouwen en voerden die nadien weg in busjes. Een van hen was de 73-jarige Nina Baginskaja die een icoon van het protest geworden is nadat ze eerder al slaags was geraakt met de politie. Ook zij is vandaag opnieuw opgepakt.

Het ging er bij momenten ruw aan toe en op een bepaald ogenblik lag een vrouw bewusteloos op de grond. Ze is later weggevoerd met een ziekenwagen.

Het protest tegen Loekasjenko blijft dus aanhouden, maar het regime blijft evenzeer de betogers aanpakken. Ook de voorbije week zijn vooral vrouwen opgepakt als die durfden te betogen. De Europese Unie en de Verenigde Staten willen dat de Verenigde Naties acties ondernemen om de repressie in Wit-Rusland te veroordelen. Eerder deze week is het tot een bitsige discussie gekomen in de VN-Mensenrechteraad in de Zwitserse stad Genève. Rusland, Wit-Rusland en Venezuela maakten daar bezwaar tegen de toespraken van de speciale rapporteur voor Wit-Rusland Anaïs Marin en de Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja.