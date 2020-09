Taiwan eert overleden president Lee Teng-hui met hoge gasten, China stuurt gevechtsvliegtuigen

Er waren ook afscheidsboodschappen via videoconferentie van onder meer de Japanse ex-premier Shinzo Abe en de Tibetaanse leider dalai lama. Er was overigens ook een protestantse ceremonie met een koor, want Lee was een christen in het overwegend boeddhistische en taoïstische land.

Het meest opvallend was evenwel de aanwezigheid van een aantal hoge buitenlandse gasten. Onder hen de Japanse ex-premier Yoshiro Mori en de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Kenneth Krach. Dat is de op een na hoogste Amerikaanse vertegenwoordiger op Taiwan na het recente bezoek van minister van Gezondheid Alex Azar. China is woedend omdat de VS steeds hogere diplomaten en gezanten naar Taiwan stuurt.