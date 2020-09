Twee doden bij uitzonderlijk hevige storm in het centrum van Griekenland

Hevige orkanen zoals deze hebben de naam "medicane" gekregen, wat staat voor "Mediterranean hurricane" of orkaan in de Middellandse Zee. Dit soort van stormen is vrij nieuw en werden voor de eerste keer opgemerkt in Griekenland in 2015. Nadien zijn er nog geweest in 2017 (met vijf doden) en in 2018 en Ianos is dus de vierde. Een verklaring daarvoor is er niet, maar mogelijk gaat het om een gevolg van de klimaatverandering.