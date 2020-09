Gegeven is gegeven? Vrouw eist schilderij terug dat ze aan Rijksmuseum schonk: "Ik was destijds wilsonbekwaam"

Het verhaal leest bijna als een filmscenario: Rose-Marie Silbermann-Frenkel (88) - beter bekend als "Oosje" - verneemt in 2013 dat haar kleindochter Marijn (dan 17) een hersentumor heeft. Ze voelt zich machteloos, maar wil iets doen, om het lot gunstig te stemmen als het ware. Ze krijgt de ingeving om een offer te brengen, in de hoop dat haar kleindochter de ziekte overleeft.

Oosje besluit om haar kostbaarste bezit weg te schenken. Het gaat om een schilderij uit 1918: "Compositie" van kunstenaar Bart van der Leck. Het stuk is volgens kenners zeker 350.000 euro waard. De directeur van het Rijksmuseum is zo blij met deze waardevolle gift dat hij het werk zélf bij Oosje thuis komt ophalen.

Goed nieuws: kleindochter Marijn ondergaat een hersenoperatie en herstelt volledig. Maar daarmee is de kous voor Oosje niet af: ze heeft beslist om beslag te laten leggen op het kunstwerk dat ze destijds heeft weggeschonken. Ze verwijt het Rijksmuseum dat het schilderij "door overhaast en onzorgvuldig handelen" is opgehaald. Want door de ziekte van haar kleindochter was Oosje in de praktijk wilsbekwaam, en was ze dus niet in staat tot zo'n grote schenking. En daarom moet die dus ongedaan gemaakt worden, zo staat er in de dagvaarding.