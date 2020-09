14-jarige crasht met auto van ouders tegen geparkeerd voertuig: auto's zwaar beschadigd

In de Kapelstraat in Hoboken raakten zaterdagnacht twee auto’s zwaar beschadigd bij een ongeval. Een geparkeerde auto werd in de flank gereden door een andere wagen.

De bestuurder van de wagen was een 14-jarige jongen. Hij had de autosleutels van zijn ouders genomen om een ritje te maken, maar reed in op een geparkeerde auto. Zodra het ongeval gebeurde, vluchtte de jongen weg van de plaats van het ongeval. De politie kon hem opsporen. Er raakte niemand gewond.