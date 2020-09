Autovrij wordt 'Shift: Antwerpen laat inwoners kennismaken met slimme vervoersmiddelen

"Dit gaat veel meer over een mentaliteitswijziging, een 'shift', dan simpelweg een dagje dat de stad autovrij is", zegt mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA). "We willen de mensen laten nadenken over hun mobiliteitsgedrag."

Die mentaliteitsshift bij de Antwerpenaren is volgens de schepen al volop bezig, ook door corona. "We veranderen van werkplek, door meer thuis te werken. Ook het moment waarop we gaan werken verandert, wat zorgt voor een meer gespreide mobiliteit. We kiezen voor andere vervoersmiddelen, denk maar aan de elektrische fiets of de deelstep."